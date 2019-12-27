найвідоміша модель plus-size Тесс Холлідей привітала фанатів з Різдвом і Новий роком знімком у відвертому вбранні

Фото вона поділилася в Instagram.

В кадрі дівчина постала лежачи на червоному ковдрі біля різдвяної ялинки. Модель одягнена в напівпрозоре плаття з дуже глибоким декольте, також Холлідей показала оголені ніжки. В руці вона тримає блискучу сумочку.

"Бажаю вам щасливого Різдва і таких само милих подарунків під ялинкою, як я", - написала Тесс.

Politeka раніше писала, що Тесс Холлідей, вага якої перевищує 150 кілограмів, стала гостею показу мод від відомих дизайнерів в Нью-Йорку. Вона одягла на себе прозоре мереживну сукню.

В Instagram пишнотіла красуня опублікувала фотозвіт про відвідування презентації нової колекції нарядів знаменитого бренду Tadashi Shoji. До заходу Холлідей одягла чорне мереживне плаття, підкреслила її пишні форми. Вбрання має середню довжину, що дозволило розглянути яскраві татуювання на ногах манекенниці.

вона доповнила Свій образ хутряною накидкою, взуттям на невеликих підборах і маленькою сумочкою. Хвилясте волосся і макіяж традиційно підкреслили ефектний наряд моделі.

Зазначимо, Тесс з ранніх років мріяла потрапити у фешн-індустрію і красуватися на обкладинках журналів, але, як відомо, ця індустрія диктує жорсткі стандарти. А дівчина завжди відрізнялася потужними габаритами, за що в дитинстві постійно ставала об'єктом насмішок. З-за знущань однолітків вона навіть кинула школу в сімнадцять років. "Мені знадобилося багато часу, щоб прийти в себе після всіх принижень дитинства", - зізнавалася вона.

У той час як багато друзі і рідні Холлідей покручивали біля скроні, не вірячи в її успіх, завзятість повної красуні підігрівала її мама.

Сьогодні в Instagram у неї 2 мільйони передплатників.

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