Самая известная модель plus-size Тесс Холлидей поздравила фанатов с Рождеством и Новый годом снимком в откровенном наряде

Фото она поделилась в Instagram.

В кадре девушка предстала лежа на красном одеяле возле рождественской елки. Модель одета в полупрозрачное платье с очень глубоким декольте, также Холлидей показала оголенные ножки. В руке она держит блестящую сумочку.

"Желаю вам счастливого Рождества и таких же милых подарков под елкой, как я", - написала Тесс.

Politeka ранее писала, что Тэсс Холлидей, вес которой превышает 150 килограмм, стала гостьей показа мод от известных дизайнеров в Нью-Йорке. Она надела на себя прозрачное кружевное платье.

В Instagram пышнотелая красавица опубликовала фотоотчет о посещении презентации новой коллекции нарядов знаменитого бренда Tadashi Shoji. К западу Холлидей надела черное кружевное платье, подчеркнула ее пышные формы. Наряд должен среднюю длину, что позволило рассмотреть яркие татуировки на ногах манекенщицы.

Свой образ она дополнила меховой накидкой, обувью на небольших каблуках и маленькой сумочкой. Волнистые волосы и макияж традиционно подчеркнули эффектный наряд модели.

Отметим, Тесс с ранних лет мечтала попасть в фэшн-индустрию и красоваться на обложках журналов, но, как известно, эта индустрия диктует жесткие стандарты. А девушка всегда отличалась мощными габаритами, за что в детстве постоянно становилась объектом насмешек. Из-за издевательств сверстников она даже бросила школу в семнадцать лет. "Мне понадобилось много времени, чтобы прийти в себя после всех унижений детства", - признавалась она.

В то время как многие друзья и родные Холлидей покручивали у виска, не веря в ее успех, упорство полной красавицы подогревала ее мама.

Сегодня в Instagram у нее 2 миллиона подписчиков.

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