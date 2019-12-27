Емілі Ратаковски абсолютно не соромиться демонструвати свої форми без білизни

Модель Емілі Ратаковски порадувала шанувальників відвертим фото

Як передає Politeka.net зірка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram.

Емілі Ратаковски прославилася тим, що в її блозі часто з'являються пікантні знімки, на яких вона демонструє бездоганну фігуру. Втім, подібні кадри зовсім не набридають її передплатникам, адже кожен раз вони викликають справжній ажіотаж у мережі.

Так сталося і днями, коли Емілі опублікувала фото, на якому зображена у ванній. Одягалася модель в сорочку більшого розміру і чорні штани. Пікантності селфі Емілі вирішила додати тим, що розстебнула майже всі ґудзики, засвітивши свій пружний прес.

Раніше ми повідомляли, що Емілі Ратаковски опублікувала знімок, на якому постала в мереживній білизні. Приваблива Емілі абсолютно не соромлячись показала ідеальні форми, які не змогла приховати тонка чорна тканина.

Зірка додала в дизайн білизни кісточки для бюстгальтера. Однак більшість шанувальників звернули увагу не на новий дизайн товару, а на розкішну фігуру моделі.

Тоненька талія, підтягнуте тіло, пишні груди, довгі ноги і пружні сідниці залучили численну аудиторію.



Також Ратаковски створила лінію одягу для американського онлайн-рітейлера Nasty Gal. Вона ж і стала головною героїнею лукбука колекції EMRATA X Nasty Gal, в яку увійшли плаття на тонких бретелях, кроп-топи, тренчи з шкіри і вільні брючні костюми.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковски з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.