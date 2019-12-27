Эмили Ратаковски совершенно не стесняется демонстрировать свои формы без белья

Модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым откровенным фото

Как передает Politeka.net звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

Эмили Ратаковски прославилась тем, что в ее блоге часто появляются пикантные снимки, на которых она демонстрирует безупречную фигуру. Впрочем, подобные кадры вовсе не надоедают ее подписчикам, ведь каждый раз они вызывают настоящий ажиотаж в сети.

Так случилось и на днях, когда Эмили опубликовала фото, на котором запечатлена в ванной. Облачилась модель в рубашку большего размера и черные брюки. Пикантности селфи Эмили решила добавить тем, что расстегнула почти все пуговицы, засветив свой упругий пресс.

Ранее мы сообщали, что Эмили Ратаковски опубликовала снимок, на котором предстала в кружевном белье. Чертовски обаятельная Эмили совершенно не стесняясь показала идеальные формы, которые не смогла скрыть тонкая черная ткань.

Звезда добавила в дизайн белья косточки для бюстгальтера. Однако большинство поклонников обратили внимание не на новый дизайн товара, а на роскошную фигуру модели.

Точеная талия, подтянутое тело, пышная грудь, длинные ноги и упругие ягодицы привлекли многочисленную аудиторию.



Также Ратаковски создала линию одежды для американского онлайн-ритейлера Nasty Gal. Она же и стала главной героиней лукбука коллекции EMRATA X Nasty Gal, в которую вошли платья на тонких бретелях, кроп-топы, тренчи из кожи и свободные брючные костюмы.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.