Модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым откровенным фото
Как передает Politeka.net звезда опубликовала снимок на своей странице в Instagram.
Эмили Ратаковски прославилась тем, что в ее блоге часто появляются пикантные снимки, на которых она демонстрирует безупречную фигуру. Впрочем, подобные кадры вовсе не надоедают ее подписчикам, ведь каждый раз они вызывают настоящий ажиотаж в сети.
Так случилось и на днях, когда Эмили опубликовала фото, на котором запечатлена в ванной. Облачилась модель в рубашку большего размера и черные брюки. Пикантности селфи Эмили решила добавить тем, что расстегнула почти все пуговицы, засветив свой упругий пресс.
Больная дочь Добкина расставила ноги и огорошила внешним видом: "Организм сдался"
Кароль подразнила мужчин в одних шелках, эффектные кадры: «вырез там, где надо»
Раздетого Тарзана засняли в самый непристойный момент, кадры вакханалии: "Ох, бедная Наташа"
Жена Луценко после операций поразила внешним видом: теперь узнать можно только по паспорту
Ранее мы сообщали, что Эмили Ратаковски опубликовала снимок, на котором предстала в кружевном белье. Чертовски обаятельная Эмили совершенно не стесняясь показала идеальные формы, которые не смогла скрыть тонкая черная ткань.
Звезда добавила в дизайн белья косточки для бюстгальтера. Однако большинство поклонников обратили внимание не на новый дизайн товара, а на роскошную фигуру модели.
Точеная талия, подтянутое тело, пышная грудь, длинные ноги и упругие ягодицы привлекли многочисленную аудиторию.
Также Ратаковски создала линию одежды для американского онлайн-ритейлера Nasty Gal. Она же и стала главной героиней лукбука коллекции EMRATA X Nasty Gal, в которую вошли платья на тонких бретелях, кроп-топы, тренчи из кожи и свободные брючные костюмы.
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.
Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.