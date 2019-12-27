50-річна російська актриса Евеліна Бледанс похвалилася фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, актриса виставила фото в своєму мікроблозі в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

На фотографії вона позує в басейні. На артистці надітий темний купальник зі шнурівкою на грудях. Доповнив Образ яскравий макіяж.

Користувачі мережі захоплюються фігурою Бледанс.

«Ні, ну це вже перебір!!! І так півкраїни мужиків сходять з розуму, так тепер... Ну ж вогонь!!!», «Шикарний вигляд, красуня», «Евеліна ви мрія», «Ви дуже гарна жінка!!! Я вами захоплююсь!», "ну і пустощі", «Ось це вибухова бомба!!!обидві фото чарівні!!!Евеліна супермодель. а адже красуня!!!», «Точно Богиня», - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялося, що Бледанс приголомшила занадто відвертими фото. Артистка виставила фото у спокусливій сукня-халат, яке оголило її груди.

На інших фото Евеліна позує в ультракоротком сукню з фатину, яке також одягла без білизни.

У коментарях до публікації шанувальники розкритикували нові фото Бледанс: фанатам не сподобалися ні образи зірки, ні її пози в кадрі.

Також деякі звернули увагу, що на деяких знімках актриса позує разом зі своїм маленьким сином. На думку передплатників, з'являтися в настільки відвертих вбраннях перед хлопчиком не можна.

«Як то фффу прям...», «Для такої пози пізно», «Трохи вульгарно у цій позі і в цьому мішку», - пишуть в коментарях.

Також користувачі мережі запитують, не п'яна вона.

Та навіть наводять цитату з комедії Оскара Уайльда»Идеальній чоловік»: «Вчора на ній рум'ян було дуже багато, а сукні дуже мало. У жінці це завжди ознака відчаю».

Як повідомлялося раніше, російська телеведуча своїм костюмом викликала на кінопрем'єру навколо себе ажіотаж: її груди затьмарила все навкруги.

Евеліна Бледанс справила фурор на кінопрем'єру, мадам з'явилася на публіці в облягаючому одязі яку буквально проривали соски.

На червоній доріжці вона блищала в білому і відвертій сукні з плісированою спідницею.

Нагадаємо, Евеліна Бледанс розкрила найстрашнішу таємницю свого життя.

Як повідомляла Politeka, новий коханий Евеліни Бледанс годиться їй в сини: опубліковано фото.

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