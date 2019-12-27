Рішення Володимира Путіна може зіграти з ним злий жарт

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовляється бути прем'єр-міністром Союзної держави: його тягнуть інші політичні висоти





Як передає Politeka.net, така заява прозвучала в ефірі "Ехо Москви" від українського журналіста Матвія Ганапольського.

За його словами, об'єднання Росії та Білорусі може зіграти злий жарт з Кремлем, оскільки більшість росіян хочуть бачити президентом країни саме Лукашенко.



Крім того, журналіст наголосив, що посаду політика другого плану в Союзній державі Лукашенко точно не влаштує.

«Він хоче бути нехай не першим, але рівним. Чого варта його запрошення Росії вступити в Білорусь, а не навпаки», - заявив журналіст.

Також він зазначив, що Олександр Лукашенко почне конкурувати з Володимиром Путіним за посаду лідера держави.

На думку журналіста, росіянам дуже хочеться, щоб у прямому ефірі кричали на різних начальників, однак у кінцевому результаті об'єднання двох країн залежить саме від Олександра Лукашенка.

А ось посаду прем'єра Союзної держави Лукашенко точно не влаштує, вважає він.



«Буде тільки першим або рівним. Рівним, щоб трохи пізніше стати першим», - упевнений журналіст.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію в спробах забути про Київській Русі, а також про нібито "братстві" російського та українського народів

За його словами, Росії не варто робити вигляд, ніби Київської Русі не існувало.

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