Президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовляється бути прем'єр-міністром Союзної держави: його тягнуть інші політичні висоти
Як передає Politeka.net, така заява прозвучала в ефірі "Ехо Москви" від українського журналіста Матвія Ганапольського.
За його словами, об'єднання Росії та Білорусі може зіграти злий жарт з Кремлем, оскільки більшість росіян хочуть бачити президентом країни саме Лукашенко.
Крім того, журналіст наголосив, що посаду політика другого плану в Союзній державі Лукашенко точно не влаштує.
«Він хоче бути нехай не першим, але рівним. Чого варта його запрошення Росії вступити в Білорусь, а не навпаки», - заявив журналіст.
В сім'ї Пугачової і Галкіна сталося непоправне, сумує вся країна: деталі трагедії
Кіркоров пішов по руках і запалив з молодими хлопчиками прямо на сцені: все зняли камери
Лобода залишилася без білизни заради незвичайної фотосесії з жеребцем: "Нарешті знайшла гідного"
Роздягненого Тарзана зняли в самий непристойний момент, кадри вакханалії: "Ох, бідна Наташа"
Також він зазначив, що Олександр Лукашенко почне конкурувати з Володимиром Путіним за посаду лідера держави.
На думку журналіста, росіянам дуже хочеться, щоб у прямому ефірі кричали на різних начальників, однак у кінцевому результаті об'єднання двох країн залежить саме від Олександра Лукашенка.
А ось посаду прем'єра Союзної держави Лукашенко точно не влаштує, вважає він.
«Буде тільки першим або рівним. Рівним, щоб трохи пізніше стати першим», - упевнений журналіст.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Росію в спробах забути про Київській Русі, а також про нібито "братстві" російського та українського народів
За його словами, Росії не варто робити вигляд, ніби Київської Русі не існувало.
Нагадаємо, Лукашенко несподівано згадав важливу деталь про Путіна
А ще Politeka писала, що повстання проти Путіна в Мінську спалахнуло з новою силою
Також Politeka повідомляла, що Лукашенко не витримав і зізнався