Президент Беларуси Александр Лукашенко отказывается быть премьер-министром Союзного государства: его влекут другие политические высоты
Как передает Politeka.net, такое заявления прозвучало в эфире "Эхо Москвы" от украинского журналиста Матвея Ганапольского.
По его словам, объединение России и Беларуси может сыграть злую шутку с Кремлем, поскольку большинство россиян хотят видеть президентом страны именно Лукашенко.
Кроме того, журналист подчеркнул, что должность политика второго плана в Союзном государстве Лукашенко точно не устроит.
«Он хочет быть пусть не первым, но равным. Чего стоит его приглашение России вступить в Беларусь, а не наоборот», - заявил журналист.
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Также он отметил, что Александр Лукашенко начнет конкурировать с Владимиром Путиным за должность лидера государства.
По мнению журналиста, россиянам очень хочется, чтобы в прямом эфире кричали на разных начальников, однако в конечном итоге объединение двух стран зависит именно от Александра Лукашенко.
А вот должность премьера Союзного государства Лукашенко точно не устроит, считает он.
«Будет только первым или равным. Равным, чтобы чуть позже стать первым», - уверен журналист.
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