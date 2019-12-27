Решение Владимира Путина может сыграть с ним злую шутку

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказывается быть премьер-министром Союзного государства: его влекут другие политические высоты





Как передает Politeka.net, такое заявления прозвучало в эфире "Эхо Москвы" от украинского журналиста Матвея Ганапольского.

По его словам, объединение России и Беларуси может сыграть злую шутку с Кремлем, поскольку большинство россиян хотят видеть президентом страны именно Лукашенко.



Кроме того, журналист подчеркнул, что должность политика второго плана в Союзном государстве Лукашенко точно не устроит.

«Он хочет быть пусть не первым, но равным. Чего стоит его приглашение России вступить в Беларусь, а не наоборот», - заявил журналист.

Также он отметил, что Александр Лукашенко начнет конкурировать с Владимиром Путиным за должность лидера государства.

По мнению журналиста, россиянам очень хочется, чтобы в прямом эфире кричали на разных начальников, однако в конечном итоге объединение двух стран зависит именно от Александра Лукашенко.

А вот должность премьера Союзного государства Лукашенко точно не устроит, считает он.



«Будет только первым или равным. Равным, чтобы чуть позже стать первым», - уверен журналист.

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