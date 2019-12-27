Дівчина показала, де проводить час

Відома модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, похвалилася шикарною фігурою біля басейну

Красуня показала ідеальні форми в яскравому бікіні, пише Рoliteka.net. Дівчина сиділа біля басейну з блакитною водою, в якій не було видно країв. Девчина сперлася об колону.

Ангел Victoria’s Secret трохи розставила ноги, дивлячись на горизонт. Її ідеальний образ завершили косички.

Пухкі губи і пильний погляд - зробили фото чудовим. Від такої красоти пульс зашкалює

За п'ять годин пост зібрав понад 23 тисяч лайків і багато хвалебних коментарів.

Також модель опублікувала інший пост, на фото якого позує в білому купальнику. Дівчина, по всій видимості знаходиться на відпочинку з друзями. Одному з приятелів вона зробила смішний напис на спині, від чого яскраво посміхалася.

Варто звернути увагу на пружний прес і пишні груди зірки подіумів.

Нагадаємо, днями модель Victoria’s Secret Келлі Гейл оприлюднила знімки з джакузі з блакитною водою.

Модель з'явилася в яскравому крихітному бікіні, яке ледь прикрило її інтимні місця.

Від задоволення Келлі навіть прикрила очі і розставила ноги.

Раніше ми писали, що модель Victoria’s Secret, Кендіс Сванепул, вразила шанувальників відвертими фотографіями.

Відомий на весь світ "ангел", яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей, продемонструвала ідеальну фігуру.

Зірка позувала в купальнику під душем, вихваляючись вигинами тіла. Мокре волосся і розкішні форми - зробили фото дуже гарячим.

На кадрах модель або дивилася в об'єктив камери, або закривала очі ніби від насолоди.

Нагадаємо також, що модель Victoria’s Secret, Белла Хадід, з'явилася в компанії Ейбела Тесфайє.

До недавнього часу дівчина зустрічалася з канадським співаком The Weekend, якого вона нібито відбила в минулому у Селени Гомес.

Парочка з'являлася на різних заходах разом, але кілька днів тому стало відомо про їх розриві.

Фанати не змогли звикнути до цього, тому публікують їх останні загальні знімки.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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