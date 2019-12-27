Девушка показала, где проводит время

Известная модель, ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret", Келли Гейл, похвасталась шикарной фигурой у бассейна

Красотка показала идеальные формы в ярком бикини, пишет Рoliteka.net. Девушка сидела у бассейна с голубой водой, в котором не было видно краев. Девушка оперлась об колонну.

Ангел Victoria’s Secret немного расставила ноги, глядя на горизонт. Ее идеальный образ завершили косички.

Пухлые губы и пристальный взгляд - сделали фото превосходным. От такой красоты пульс зашкаливает.

За пять часов пост собрал более 23 тысяч лайков и много хвалебных комментариев.

Также модель опубликовала другой пост, на фото которого позирует в белом купальнике. Девушка, по всей видимости находится на отдыхе с друзьями. Одном из приятелей она сделала смешную надпись на спине, от чего ярко улыбалась.

Стоит обратить внимание на упругий пресс и пышную грудь звезды подиумов.

Напомним, на днях модель Victoria’s Secret Келли Гейл обнародовала снимки из джакузи с голубой водой.

Модель предстала в ярком крохотном бикини, которое едва прикрыло ее интимные места.

От удовольствия Келли даже прикрыла глаза и расставила ноги.

Ранее мы писали, что модель Victoria’s Secret, Кэндис Сванепул, поразила поклонников откровенными фотографиями.

Известный на весь мир "ангел", которая является одной из самых высокооплачиваемых моделей, продемонстрировала идеальную фигуру.

Звезда позировала в купальнике под душем, хвастаясь изгибами тела. Мокрые волосы и роскошные формы - сделали фото очень горячим.

На кадрах модель либо глядела в объектив камеры, либо закрывала глаза будто от наслаждения.

Напомним также, что модель Victoria’s Secret, Белла Хадид, появилась в компании Эйбела Тесфайе.

До недавнего времени девушка встречалась с канадским певцом The Weekend, которого она якобы отбила в прошлом у Селены Гомес.

Парочка появлялась на разных мероприятиях вместе, но несколько дней назад стало известно об их расставании.

Фанаты не смогли привыкнуть к этому, поэтому публикуют их последние общие снимки.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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