Україна буде наступною на черзі, якщо Росії вдасться провернути авантюру з «інтеграцією» Білорусі

Як повідомляє Politeka, про це у своїй статті для «Еспресо» написав український журналіст і публіцист Віталій Портніков. Він підкреслив, що зараз для Києва дуже важливо, щоб Мінську вдалося відстояти свій суверенітет, інакше наступною жертвою Росії ризикує стати наша країна. За словами журналіста, у сформованій ситуації дуже важливою буде реакція Вашингтона.

Портников вважає, що в США вже перейнялися проблемою можливого зникнення Білорусі, на що вказує візит до Мінська спочатку радника президента США з національної безпеки, а тепер і державного секретаря.

«Американські політики не можуть не розуміти, що у аншлюсу Білорусі можуть бути свої наслідки. І з політичної, і з військової точки зору. Вони намагаються не просто утримати Олександра Лукашенка від цього аншлюсу – адже ясно, що і сам білоруський президент йому противиться – але і показати Кремлю, що у Вашингтоні стурбовані не на жарт», - підкреслив журналіст.

Він зазначив, що саме тому Кремль так поспішає з «інтеграцією» і ще сильніше тисне на Лукашенка.

На думку Портникова, ще одна проблема полягає в нинішньому президентові США Дональда Трампа, який готовий на угоду з Путіним. Журналіст підкреслив, що в цьому питанні Трамп буде в першу чергу дивитися на вигоду і можливі втрати від зникнення Білорусі для себе.

Портніков наголосив, що доля Білорусі нерозривно пов'язана з майбутнім України.

«Для Києва візит Помпео в Мінськ важливий вже хоча б тому, що кожен день, який віддаляє білоруський аншлюс, є для України шансом вистояти. Якщо Путіну вдасться приєднати Білорусь, то вже наступного дня він займеться Україною, її поглинанням. Займеться куди більш серйозно, ніж досі. Тому що Союзна держава, до складу якої увійдуть тільки Білорусь і Росія, Путіну зовсім не цікава. Російської імперії без України не буває за визначенням», - підсумував журналіст.

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