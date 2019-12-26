Знаменита американська зірка Кім Кардашьян продемонструвала відвертий образ, який вона обрала для виходу в світ

Як пише Politeka.net, зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, дружина відомого репера Каньє Уеста Кім Кардашьян відома у всьому світі. Кім прославилася в 2007 році, коли разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу про них же самих.

Вона любить відверті вбрання, носячи їх, як у повсякденному, так і професійному житті: топіки, глибокі декольте, короткі спідниці і тісні шкіряні штани. Вона виглядає чудово в будь-якому вбранні, про що їй не втомлюються писати численні шанувальники на сторінці в Instagram.

В її блозі з'явилося кілька сімейних знімків на яких вона з'явилася в компанії чоловіка Каньє Уеста і своєї старшої доньки Норт.

На дівчинці милий плюшевий костюм білого кольору, який складається з об'ємних штанів, пальто і білої майки. Каньє Уест обрав чорний наряд, який складався з піджака і класичних брюк.

Що ж стосується Кім, то вона постала перед підписниками в оксамитовій сукні з рюшами тілесного відтінку. Спідниця з високим вирізом в зоні стегон зробила акцент на ногах знаменитості, показавши всю їхню красу. Доповнили наряд запаморочливі шпильки, а також ідеальна зачіска і макіяж в природних тонах.

Користувачі мережі розсипалися в компліментах для сім'ї, вони відзначали, як Норт схожа на свого батька, а також звертали увагу на вбрання Кім. Так, багато користувачів мережі захоплювалися витонченою фігурою Кардашьян.

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