Знаменитая американская звезда Ким Кардашьян продемонстрировала откровенный образ, который она выбрала для выхода в свете

Как пишет Politeka.net, звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель, жена известного рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян известна во всем мире. Ким прославилась в 2007 году, когда вместе с членами своей многочисленной семьи начала сниматься в реалити-шоу о них же самих.

Она любит откровенные наряды, нося их, как в повседневной, так и профессиональной жизни: топики, глубокие вырезы, короткие юбки и тесные кожаные штаны. Она выглядит великолепно в любом наряде, о чем ей не устают писать многочисленные поклонники на странице в Instagram.

В ее блоге появилось несколько семейных снимков на которых она появилась в компании мужа Канье Уэста и своей старшей дочери Норт.

На девочке милый плюшевый костюм белого цвета, который состоит из объемных штанов, пальто и белой майки. Канье Уэст выбрал черный наряд, состоявший с пиджака и классических брюк.

Что же касается Ким, то она предстала перед подписчиками в бархатном платье с рюшами телесного оттенка. Юбка с высоким вырезом в зоне бедер сделала акцент на ногах знаменитости, показав всю их красоту. Дополнили наряд умопомрачительные шпильки, а также идеальная укладка и макияж в естественных тонах.

Пользователи сети рассыпались в комплиментах для семьи, они отмечали, как Норт похожа на своего отца, а также обращали внимание на наряд Ким. Так, многие пользователи сети восхищались утонченной фигурой Кардашьян.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.