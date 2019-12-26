Рейтинг нової української влади стабільно падає, а недовіра до політиків тільки зростає

Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів політолог Михайло Басараб, повідомляє Politeka. Він зазначив, що про стрімке падіння рівня довіри до влади свідчать показники закритої соціології, з якими він ознайомився раніше.

«Загальний висновок - у влади справи кепські. Рейтинг потихеньку і стабільно падає, проте поки не обвалився. але: Рівень довіри падає стрімко. Це однозначна тенденція протягом осені і грудня», - написав політолог.

Він підкреслив, що за останній місяць рейтинг недовіри у багатьох представників влади погіршився в два рази. При цьому деякі політики виявилися ще більш нещасливими. Так, у прем'єр-міністра Олексія Гончарука рівень довіри впав у вісім разів.

Басараб додав, що падає і рівень довіри українців і до Володимира Зеленського, однак це відбувається не так стрімко.

«Постійно зменшується відсоток українців, які вірять у позитивні зміни протягом найближчого року. У питанні «що змінилося на краще/гірше за останній рік» помітно просідає соціальний блок (тарифи, зарплати і т. д.)», - розповів політолог.

При цьому на питання про те, що може змусити їх вийти на протести, люди найчастіше відповідають: погіршення матеріального становища, поступки перед Росією і зняття мораторію на продаж землі.

Басараб звернув увагу на те, що влада вже задумалася про «антикризові заходи»: президент звільнив двох голів обладміністрацій. У той же час політолог підкреслив, що це навряд чи допоможе виправити ситуацію в країні.

«Прогноз для влади невтішний. Економічний провал вже очевидний… А оскільки закінчення епохи бідності не передбачається і зобов'язання перед Москвою узяті, чекаємо в найближче півріччя параду гучних відставок і кадрових чисток. Президент повинен залишатися гарним, а стрілочників завжди знайдуть», - підсумував політолог.

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