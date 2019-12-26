Рейтинг новой украинской власти стабильно падает, а недоверие к политикам только растет

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал политолог Михаил Басараб, сообщает Politeka. Он отметил, что о стремительном падении уровня доверия к власти свидетельствуют показатели закрытой социологии, с которыми он ознакомился ранее.

«Общий вывод - у власти дела плохи. Рейтинг потихоньку и стабильно падает, однако пока не обвалился. но: Уровень доверия падает стремительно. Это однозначная тенденция в течение осени и декабря», - написал политолог.

Он подчеркнул, что за последний месяц рейтинг недоверия у многих представителей власти ухудшился в два раза. При этом некоторые политики оказались еще более неудачливыми. Так, у премьер-министра Алексея Гончарука уровень доверия упал в восемь раз.

Басараб добавил, что падает и уровень доверия украинцев к Владимиру Зеленскому, однако это происходит не так стремительно.

«Постоянно уменьшается процент украинцев, которые верят в положительные изменения в течение ближайшего года. В вопросе «что изменилось к лучшему/худшему за последний год» заметно проседает социальный блок (тарифы, зарплаты и т.д.)», - рассказал политолог.

При этом на вопрос о том, что может заставить их выйти на протесты, люди чаще всего отвечают: ухудшение материального положения, уступки перед Россией и снятие моратория на продажу земли.

Басараб обратил внимание на то, что власть уже задумалась об «антикризисных мерах»: президент уволил двух глав обладминистраций. В то же время политолог подчеркнул, что это вряд ли поможет исправить ситуацию в стране.

«Прогноз для власти неутешительный. Экономический провал уже очевиден… А поскольку окончание эпохи бедности не предвидится и обязательства перед Москвой взятые, ждем в ближайшее полугодие парада громких отставок и кадровых чисток. ПреЗедент должен оставаться хорошим, а стрелочников всегда найдут», - подытожил политолог.

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