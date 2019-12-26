Лідер ЛДПР Володимир Жириновський продовжує фонтанувати ідеями, причому деякі з них викликають, м'яко кажучи, здивування

Скандальний російський політик під кінець року вибухнув низкою пропозицій і в запалі законотворчого натхнення втратив береги.

У своєму телеграм-каналі Жириновський опублікував дев'ять пропозицій своєї партії про внесення поправок до Конституції РФ, передає Politeka.

Серед них – вже озвучена раніше президентом Володимиром Путіним ініціатива прибрати слово «підряд» зі статті про кількість президентських термінів. Причому Жириновський назвав цю поправку «найважливішою концептуальним зміною».

Крім цього він запропонував відзначити роль російського народу, виправити «помилку Леніна», котрий поділив Росію на республіки і автономії, позначити всі надра як власність держави та інше.

Але особливої уваги заслуговує сьомий пункт цього «віш-листа», в якому партія ЛДПР пропонує наступне:

«Перейменувати посаду глави держави. Чому ми повинні використовувати чужий термін «президент»? Нашою назвою може бути «Верховний правитель» – його вже використав Колчак».

Верховний правитель Росії тимчасова посада глави Російської держави, створена в результаті державного перевороту 18 листопада 1918 року і визнана всіма лідерами Білого руху. Як зазначив Жириновський, єдиною людиною, яка займала цю посаду, був адмірал Олександр Колчак.

Що думають з цього приводу росіяни і президент РФ, поки невідомо. Але навряд чи назва тимчасової посади змусить Державну Думу підтримати таку поправку. Хоча…

Раніше скандальний політик заявив, що зоряна пара Алла Пугачева і Максим Галкін йому страшенно заздрять. Жириновський в ефірі одного з пропагандистських телеканалів видав, що шоумен може навіть не мріяти побудувати політичну кар'єру в Російській Федерації. Крім того, скандальний політик вірить, що Пугачова і Галкін йому мстяться за те, що сталося 10 років тому. Тоді співачка підтримувала на президентських виборах мільярдера Михайла Прохорова.

Нагадаємо, що Жириновський зажадав від Путіна відновити "історичну справедливість".

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, пропагандист Соловйов викреслив Україну з історії, шалена заява потрапила на камеру.