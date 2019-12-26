Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает фонтанировать идеями, причем некоторые из них вызывают, мягко говоря, недоумение

Скандальный российский политик под конец года разразился рядом предложений и в запале законотворческого вдохновения потерял берега.

В своем телеграмм-канале Жириновский опубликовал девять предложений своей партии о внесении поправок в Конституцию РФ, передает Politeka.

Среди них – уже озвученная ранее президентом Владимиром Путиным инициатива убрать слово «подряд» из статьи о количестве президентских сроков. Причем Жириновский назвал эту поправку «важнейшим концептуальным изменением».

Помимо этого он предложил отметить роль русского народа, исправить «ошибку Ленина», поделившего Россию на республики и автономии, обозначить все недра как собственность государства и прочее.

Но особого внимания заслуживает седьмой пункт из этого «виш-листа», в котором партия ЛДПР предлагает следующее:

«Переименовать должность главы государства. Почему мы должны использовать чужой термин «президент»? Нашим названием может быть «Верховный правитель» – его уже использовал Колчак».

Верховный правитель России — временная должность главы Российского государства, учреждённая в результате государственного переворота 18 ноября 1918 года и признанная всеми лидерами Белого движения. Как отметил Жириновский, единственным человеком, занимавшим эту должность, был адмирал Александр Колчак.

Что думают по такому поводу россияне и президент РФ, пока неизвестно. Но вряд ли название временной должности сподвигнет Государственную Думу поддержать подобную поправку. Хотя…

Ранее скандальный политик заявил, что звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин ему безумно завидуют. Жириновский в эфире одного из пропагандистских телеканалов выдал, что шоумен может даже не мечтать построить политическую карьеру в Российской Федерации. Кроме того, скандальный политик верит, что Пугачева и Галкин ему мстят за то, что случилось 10 лет назад. Тогда певица поддерживала на президентских выборах миллиардера Михаила Прохорова.

Напомним, что Жириновский потребовал у Путина восстановить "историческую справедливость".

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.