Кайлі Дженнер не соромиться демонструвати свої пишні форми у відвертому одязі

Молодша сестра американської зірки Кім Кардашьян, модель, актриса і наймолодша мільярдерка США Кайлі Дженнер показала святковий наряд

Як повідомляє Politeka.net, Кайлі Дженнер останнім часом, схоже, замахнулася на звання ще однієї ікони стилю. 22-річна красуня постійно демонструє багато продуманих до дрібниць образів, в яких виглядає ефектно і спокусливо.

Нові знімки отримують безліч захоплених компліментів від користувачів мережі.

Цього разу красуня вирішила показати знімок на якому постала в сукні, вбрання спеціально для Різдва. Для святкового вечора Кайлі Дженнер разом зі своєю дочкою Стормі обрали сукню з однакової смарагдової тканини від Ralph & Russo. Образ телезірки доповнили смарагдове намисто і сережки, а також туфлі в тон.

Сукня має глибокий виріз через який пишні груди красуні ледь не вивалюється з нього. Крім того, вона має високий виріз на стегні, але це абсолютно не турбує зірку. Варто відзначити, що Кайлі не стала одягати білизну під сукню.

Користувачі мережі залишили під знімком безліч хвалебних відгуків і компліментів, а також не забули привітати знаменитість з Різдвом.

Також раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер любить знімки відвертого характеру, однак зараз вона вирішила з'явитися в незвичному образі. На новому фото дівчина позує в одязі та взутті шоколадного кольору. Також свій лук вона доповнила сумочкою того ж кольору і окулярами, а наверх, до всього іншого, одягла плащ.

Шанувальникам сподобався новий образ про що вони поспішили повідомити у вигляді коментарів і численних відміток «мені подобається».

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