29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця ВІА Гри, приміряла неймовірно спокусливе вечірнє плаття

Як передає Politeka.net, співачка поділилася у своєму мікроблозі в Instagram свіжим знімком, зробленим в одному з весільних салонів (який, втім, продає й вечірні вбрання теж). На артистці чорне плаття в підлогу з невеликим шлейфом, декороване блискітками. Родзинкою вбрання стала, безумовно, зона декольте. Пружні принади красуні ледве помістилися в корсеті і ніби так і норовлять "показатися". Ідеальні зачіска і макіяж доповнили розкішний образ Міши.

Менш ніж за годину гаряче фото зібрало майже тисячу лайків, користувачі мережі охрестили образ Романової "дуже гарним".

Раніше ми повідомляли, співачка поділилася фото з цього ж салону, але в іншому платті - не такому, класичному, як вище, а рожевому й пишному. Ніби ожила сама Мерилін Монро - спекотна блондинка неймовірно сильно на неї схожа в цьому образі. Так, Міша постала в сукні малинового відтінку з пишною спідницею. Співачка нагнулася вперед і знизала плечима, ніби трохи ніяковіє.

"Кажуть, що під Новий рік відбуваються дива й збуваються всі найзаповітніші і світлі мрії. І знаєте, я в це вірю, щиро вірю. B кожній дівчині є Попелюшка, яка мріє жити в казці, бути найкрасивішою, самою бажаною і найпрекраснішою😊", - підписала знімок Романова.

Також ми розповідали, співачка налякала шанувальників, виклавши в "сторіз" кадри, де вона в танцювальній студії тримається за бік - "селезінка лопнула" - підписала артистка. З'ясувалося, що вона танцювала разом з тренером, проте, мабуть, організм почав терміново вимогати відпочинку через шалений ритм. У співачки різко закололо в боці, тому вона і "скрючилась".

Крім того, ми писали, що Романова чекає не дочекається Нового року, адже це, як вона сама зізналася, її найулюбленіше свято.

«Новий рік вже зовсім близько🙈Мій найулюбленіший свято. Вся ця мішура, суєта, ялинковий запах, новорічні мелодії з кожного магазину та кафе😌 Який подарунок хочете побачити під ялинкою?», - Романова написала під фото, зробленому на Софіївській площі.

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