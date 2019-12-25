29-летняя украинская певица Миша Романова, бывшая участница ВИА Гры, примерила невообразимо соблазнительное вечернее платье

Как передает Politeka.net, певица поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком, сделанным в одном из свадебных салонов (который, впрочем, продает и вечерние наряды тоже). На артистке черное платье в пол с небольшим шлейфом, декорированное блестками. Изюминкой наряда стала, безусловно, зона декольте. Упругие прелести красавицы еле поместились в корсете и будто так и норовят "показаться". Идеальные укладка и макияж дополнили роскошный образ Миши.

Менее чем за час горячее фото собрало почти тысячу лайков, пользователи сети окрестили образ Романовой "очень красивым".

Ранее мы сообщали, певица поделилась фото из этого же салона, но в другом платье - не таком, классическом, как выше, а розовым и пышным. Будто бы ожила сама Мэрилин Монро - знойная блондинка невероятно сильно на нее похожа в этом образе. Так, Миша предстала в платье малинового оттенка с пышной юбкой. Певица нагнулась вперед и пожала плечами, будто немного смущается.

"Говорят, что под Новый год происходят чудеса и сбываются все самые заветные и светлые мечты. И знаете, я в это верю, верю искренне. B каждой девушке есть Золушка, которая мечтает жить в сказке, быть самой красивой, самой желанной и самой прекрасной😊", - подписала снимок Романова.

Также мы рассказывали, певица напугала поклонников, выложив в "сториз" кадры, где она в танцевальной студии держится за бок - "селезенка лопнула" - подписала артистка. Выяснилось, что она танцевала вместе с тренером, однако, видимо, организм потребовал срочно отдохнуть, не выдержав бешеного ритма. У певицы резко закололо в боку, поэтому она и "скрючилась".

Кроме того, мы писали, что Романова ждет не дождется Нового года, ведь это, как она сама призналась, ее любимейший праздник.

«Новый год уже совсем близко🙈Мой самый любимый праздник. Вся эта мишура, суета, елочный запах, новогодние мелодии из каждого магазина и кафе😌 Какой подарок хотите увидеть под ёлочкой?», - написала Романова под фото, сделанном на Софиевской площади.

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