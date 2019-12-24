Відома українська співачка Тетяна Котова, яка до цього була солісткою групи ВИА Гра, поділилася новими фото

На знімку Тетяна в білій спідниці з ременем, яка не закрила коліна, а також чорним верхом. Співачка доповнила образ стильними великими сережками, а також взяла рукою волосся, щоб надати їм обсягу. Видно, що Котова сидить за столиком на терасі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нещодавно прочитала одну цікаву думку: «Важливо завжди звертати увагу на те, що маєш, замість того, щоб жаліти про те, що втратили.», - написала Котова під знімком.

Фанати встигли написати кілька коментарів під фото:

"Жах, яка гарна!", "Дуже гарна дівчина", "Космос", "Яка ви красива", "Тетяна ти класна", "Красуня Тетяна, шикарні ноги", "Красунчик", "Розкішна красуня!".

Раніше ми повідомляли, що відома російська співачка Тетяна Котова, яка була учасницею української групи ВІА Гра похвалилася новим знімком, який нікого не змогла залишити байдужим.

На фото співачка засвітила ідеальну фігуру в білому топі і трусиках, а зверху вона накинула на плечі джинсову курточку. Котова не дивиться в кадр, а лише мило посміхається.

«Як завжди, в кінці року всі підбивають підсумки. А я хочу просто побажати, щоб кожна з нас могла танцювати на Мальдівах, в оточенні гарних подруг», - побажала своїм фанатам Котова.

Повідомлялося, що відома українська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи ВІА Гра, показала три різних сукні на Новий Рік.

Знаменитість попросила вибрати одне з трьох.

Котова здалася в одному плаття вище колін, але з глибоким декольте і без білизни. На другому фото Тетяна в червоному платті з екстремальним розрізом. На третьому фото артистка вже синій сукні з великим розрізом.

Нагадаємо, розкішна екс-ВІА Гра показала свою красу прямо перед дзеркалом

Також Politeka писала, що пекуча екс-ВІА Гра зігнулася в прозорій білизні і засвітила свою «добро»

Також Politeka повідомляла, що спекотна блондинка з ВІА Гри засвітила соковиті форми в мереживній білизні



