Известная украинская певица Татьяна Котова, которая до этого была солисткой группы ВИА Гра, поделилась новым фото

На снимке Татьяна в белой юбке с ремнем, которая не закрыла колени, а также черным верхом. Певица дополнила образ стильными большими серьгами, а также взяла рукой волосы, чтобы придать им объема. Видно, что Котова сидит за столиком на летней площадке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Недавно прочитала одну интересную мысль: «Важно всегда обращать внимание на то, что имеешь, вместо того чтобы жалеть о том, что потеряли.»", - написала Котова под снимком.

Фанаты успели написать несколько комментариев под фото:

"Ужас, какая красивая!", "Очень красивая девушка", "Космос", "Какая вы тут красивая", "Татьяна ты классная", "Красотка Татьяна, шикарные ноги", "Очаровашка", "Роскошная красавица!".

Ранее мы сообщали, что известная российская певица Татьяна Котова, которая была участницей украинской группы ВИА Гра похвасталась новым снимком, который никого не смог оставить равнодушным.

На фото певица засветила идеальную фигуру в белом топе и трусиках, а сверху она набросила на плечи джинсовую курточку. Котова не смотрит в кадр, а лишь мило улыбается.

«Как обычно, в конце года все подводят итоги. А я хочу просто пожелать, чтобы каждая из нас могла танцевать на Мальдивах, в окружении хороших подруг», - пожелала своим фанатам Котова.

Сообщалось, что известная украинская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы ВИА Гра, показала три разных платья на Новый Год.

Знаменитость попросила выбрать одно из трех.

Котова показалась в одном платье выше колен, но с глубоким декольте и без белья. На втором фото Татьяна в красном платье с экстремальным разрезом. На третьем фото артистка уже синем платье с большим разрезом.

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