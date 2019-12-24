Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Закарпатської області Ігоря Бондаренка та голову Львівської області Маркіяна Мальського під час наради

"Кожен з вас хто працював чотири місяці, хтось три місяці, хтось тільки увійшов в роботу. Але ми говорили, що будемо дивитися на конкретні результати. Ми говорили, що будемо оцінювати в кінці року роботу кожного. Я ще раз хочу подякувати всіх і [окремо] двох глав обласних адміністрацій. Я вирішив їх звільнити. Не тому, що вони якісь недосвідчені люди або нечисті на руку, а тому, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату", - сказав Зеленський. Про це пише Politeka з посиланням на трансляцію наради. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Трансляція наради опублікована в соціальних мережах. Під нею українці залишили безліч коментарів. Користувачі підтримали звільнення чиновників.

Раніше ми повідомляли, що рейтинг Зеленського котиться вниз слідом за Порошенка.

Таку думку висловив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький під час інтерв'ю телеведучому Андрію Пальчевському.

За словами Білецького, він не зустрічав жодного українця, який підтверджував би успішність свого вибору.

Також Білецький і Пальчевський підняли тему про п'ятому українському президентові Петра Порошенка, який активно виступав за українську мову. Варто відзначити, що рейтинг екс-гаранта сильно впав і в результаті він програв вибори.

Повідомлялося, що ялинка Зеленського вразила красою, в мережу злили фото.

Прес-секретар українського президента, Юлія Мендель, опублікувала кілька фото з нагоди майбутніх новорічних свят .

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 24. Dezember 2019

Прес-секретар сфотографувалася біля однієї ялинки, що знаходиться в Офісі президента. Велика прикрашена зелене дерево сподобалося користувачам мережі: "Ого, яка гарна!"

Нагадаємо, у Зеленського жорстко поставили Путіна на місце

А ще Politeka писала, що Пальчевський пояснив, що відбувається з курсом валют, і розкрив роль Зеленського

Також Politeka повідомляла, що «коханка» Зеленського задерла ногу в чорному платті і засвітила зайве



