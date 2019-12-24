Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской области Игоря Бондаренко и главу Львовской области Маркияна Мальского во время совещания

"Каждый из вас работал кто-то четыре месяца, кто-то три месяца, кто-то только вошел в работу. Но мы говорили, что будем смотреть на конкретные результаты. Мы говорили, что будем оценивать в конце года работу каждого. Я еще раз хочу поблагодарить всех и [отдельно] двух глав областных администраций. Я решил их уволить. Не потому, что они какие-то неопытные люди или нечистые на руку, а потому, что в этих двух областях мы не увидели никакого результата", - сказал Зеленский. Об этом пишет Politeka со ссылкой на трансляцию совещания. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Трансляция совещания опубликована в социальных сетях. Под ней украинцы оставили множество комментариев. Пользователи поддержали увольнение чиновников.

Ранее мы сообщали, что рейтинг Зеленского катится вниз вслед за Порошенко.

Такое мнение высказал лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий во время интервью телеведущему Андрею Пальчевскому.

По словам Билецкого, он не встречал не единого украинца, который подтверждал бы удачность своего выбора.

Также Билецкий и Пальчевский подняли тему о пятом украинском президенте Петре Порошенко, который активно выступал за украинский язык. Стоит отметить, что рейтинг экс-гаранта сильно упал и в результате он проиграл выборы.

Сообщалось, что елка Зеленского поразила красотой, в сеть слили фото.

Пресс-секретарь украинского президента, Юлия Мендель, опубликовала несколько фото по случаю предстоящих новогодних праздников .

Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Участь Президента України Володимира Зеленського у засіданні Ради розвитку громад та територій. Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 24. Dezember 2019

Пресс-секретарь сфотографировалась у одной елки, находящейся в Офисе президента. Большая украшенная зеленое дерево понравилось пользователям сети: "Ого какая красивая!"

Напомним, у Зеленского жестко поставили Путина на место

А еще Politeka писала, что Пальчевский объяснил, что происходит с курсом валют, и раскрыл роль Зеленского

Также Politeka сообщала, что «любовница» Зеленского задрала ногу в черном платье и засветила лишнее



