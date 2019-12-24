Президент Росії Володимир Путін знайшов слабкі місця України і тепер намагається використовувати їх, щоб розвалити її як держава
Такою думкою поділився журналіст і публіцист Віталій Портніков у статті для"Еспрессо".
Заради нього він схиляє українського президента Володимира Зеленського практично на будь-які поступки, зазначив український
За його словами, тепер черговим інструментом тиску на Україну стає обмін заручниками.
"Путін діє як пересічний терорист, який намацав слабке місце в обороні суперника і тепер б'є по цьому місцю з будь-якої позиції", – вважає журналіст.
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Саме тому президент Росії наполегливо працює над тим, щоб кожне таке звільнення наближала крах України.
"Я дуже добре розумію, чого Путін хоче домогтися. Він готовий віддавати нам наших співгромадян, готовий постачати дешевий газ, готовий говорити про те, що ми – "брати", один народ. Готовий тому, що розраховує: вже скоро він буде сам вирішувати, кого в нашій країні страчувати, а кого милувати, сам буде главою держави, в якій Україна знову стане окраїною", – резюмував журналіст.
Також раніше повідомлялося, що Російська Федерація явно розраховує відірвати собі території ще двох українських областей, про що свідчить встановлення "кордонів" на Донбасі.
Таку думку висловив політтехнолог Олексій Голобуцький. Також він зазначив, що під удар може потрапити нове розведення сил на території Донбасу.
Російська Федерація також користується навіть маріонетками, які представляють так звані республіки на Донбасі. Тим самим вони готують для себе ґрунт подальшого захоплення територій України.
Нагадаємо, Зеленський негайно звернувся до Путіна, на Донбасі сталося найстрашніше.
Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.
Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні