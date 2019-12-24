Президент Росії Володимир Путін знайшов слабкі місця України і тепер намагається використовувати їх, щоб розвалити її як держава



Такою думкою поділився журналіст і публіцист Віталій Портніков у статті для"Еспрессо".



Заради нього він схиляє українського президента Володимира Зеленського практично на будь-які поступки, зазначив український

За його словами, тепер черговим інструментом тиску на Україну стає обмін заручниками.

"Путін діє як пересічний терорист, який намацав слабке місце в обороні суперника і тепер б'є по цьому місцю з будь-якої позиції", – вважає журналіст.

За його словами, Путін зрозумів, що звільнення співгромадян з в'язниць – це головне завдання Зеленського, заради якої він готовий поступитися будь-якими інтересами, в тому числі і інтересами виживання держави.



Саме тому президент Росії наполегливо працює над тим, щоб кожне таке звільнення наближала крах України.