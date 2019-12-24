Президент России Владимир Путин нашел слабые места Украины и теперь пытается использовать их, чтобы развалить ее как государство



Таким мнением поделился журналист и публицист Виталий Портников в статье для"Эспрессо".



Ради него он склоняет украинского президента Владимира Зеленского практически на любые уступки, отметил украинский

По его словам, теперь очередным инструментом давления на Украину становится обмен заложниками.

"Путин действует как заурядный террорист, который нащупал слабое место в обороне соперника и теперь бьет по этому месту с любой позиции", – считает журналист.

По его словам, Путин понял, что освобождение сограждан из тюрем – это главная задача Зеленского, ради которой он готов поступиться любыми интересами, в том числе и интересами выживания государства, а Зеленскому просто необходимо еще до праздников продемонстрировать, что встреча в Париже была проведена не напрасно.



Именно поэтому президент России настойчиво работает над тем, чтобы каждое такое освобождение приближало крах Украины.