Президент России Владимир Путин нашел слабые места Украины и теперь пытается использовать их, чтобы развалить ее как государство
Таким мнением поделился журналист и публицист Виталий Портников в статье для"Эспрессо".
Ради него он склоняет украинского президента Владимира Зеленского практически на любые уступки, отметил украинский
По его словам, теперь очередным инструментом давления на Украину становится обмен заложниками.
"Путин действует как заурядный террорист, который нащупал слабое место в обороне соперника и теперь бьет по этому месту с любой позиции", – считает журналист.
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Именно поэтому президент России настойчиво работает над тем, чтобы каждое такое освобождение приближало крах Украины.
"Я очень хорошо понимаю, чего Путин хочет добиться. Он готов отдавать нам наших сограждан, готов поставлять дешевый газ, готов говорить о том, что мы – "братья", один народ. Готов потому, что рассчитывает: уже скоро он будет сам решать, кого в нашей стране казнить, а кого миловать, сам будет главой государства, в котором Украина вновь станет окраиной", – резюмировал журналист.
Также ранее сообщалось, что Российская Федерация явно рассчитывает оторвать себе территории еще двух украинских областей, о чем свидетельствует установление "границ" на Донбассе.
Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий. Также он отметил, что под удар может попасть новое разведение сил на территории Донбасса.
Российская Федерация также пользуется даже марионетками, которые представляют так называемые республики на Донбассе. Тем самым они готовят для себя почву дальнейшего захвата территорий Украины.
Напомним, Зеленский немедленно обратился к Путину, на Донбассе произошло самое страшное.
Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.
Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе