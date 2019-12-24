Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зізнався, що в Росії просто обожнюють Україну і скоро багато росіян будуть жити на її території

Все почалося з того, що під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "Вечір з Володимиром Соловйовим", український гість Юрій Молчанов почав радіти, що нібито український президент Володимир Зеленський не каже й слова критики на адресу Російської Федерації.

Він почав говорити, що багато українців бажають зближення України і Росії. З ним тут же погодився скандальний топ-пропагандист і українофоб Володимир Соловйов, який несподівано перейнявся любов'ю до України.

Варто відзначити, що від телеведучого Соловйова постійно звучать фейки і погрози у бік українців.

Соловйов заявив, що серед російських політиків безліч уродженців України, яких хвилює доля Російської Федерації, тому вони і змінили місце проживання. Він в'їдливо зауважив, що в РФ просто обожнюють українців.

"Ви б знали, скільки у нас етнічних українців серед членів уряду, членів Ради Федерації, депутатів Держдуми. Ми взагалі любимо українців. У нас антиукраїнських настроїв і близько немає", - єхидно збрехав Соловйов.

Соловйов також посміхаючись заявив, що тільки до кінця 2019 року на території ДНР і ЛНР буде 200 тисяч російських громадян.

"Ви почнете розводити війська, я думаю, що кілька мільйонів буде", - пригрозив одіозний топ-пропагандист.

