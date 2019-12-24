Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев признался, что в России просто обожают Украину и скоро множество россиян будут жить на ее территории

Все началось с того, что во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", украинский гость Юрий Молчанов начал радоваться, что якобы украинский президент Владимир Зеленский не говорит и слова критики в адрес Российской Федерации.

Он начал вещать, что множество украинцев желают сближения Украины и России. С ним тут же согласился скандальный топ-пропагандист и украинофоб Владимир Соловьев, который неожиданно воспылал любовью к Украине.

Стоит отметить, что от телеведущего Соловьева постоянно звучат фейки и угрозы в сторону украинцев.

Соловьев заявил, что среди российских политиков множество уроженцев Украины, которых волнует судьба Российской Федерации, поэтому они и изменили место жительства. Он с ехидством заметил, что в РФ просто обожают украинцев.

"Вы бы знали, сколько у нас этнических украинцев среди членов правительства, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы. Мы вообще обожаем украинцев. У нас антиукраинских настроений и близко нет", - ехидно солгал Соловьев.

Соловьев также ухмыляясь заявил, что только к концу 2019 года на территории ДНР и ЛНР будет 200 тысяч российских граждан.

"Вы пока начнете разводить войска, я думаю, что несколько миллионов будет", - пригрозил одиозный топ-пропагандист.

