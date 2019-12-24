Кім Кардашьян довела, що не боїться з'явитися на публіці без білизни

Американська зірка Кім Кардашьян вирішила показати користувачам мережі, як вона готується до зйомок, але при цьому вона забула одягнути під спокусливий наряд нижню білизну

Як пише Politeka.net, зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, дружина відомого репера Каньє Уеста Кім Кардашьян відома у всьому світі. Кім прославилася в 2007 році, коли разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу про них же самих.

Кардашьян любить демонструвати різні образи, приміряти спокусливі наряди, а також використовувати різні варіанти макіяжу. Останнім часом її Instagram рясніє світлинами на яких вона постає в продуманих нарядах.

Цього разу вона показала, який макіяж створив для неї улюблений візажист 39-річної зірки Маріо Дедіванович. Макіяж був виконаний у холодних відтінках, з допомогою таких кольорів зірка перетворилася в справжню Снігову королеву.

На декількох фото американська красуня позує в махровому халаті, сидячи на кріслі, поки стилісти чаклують над обличчям Кім. Найяскравішим фото було те, де красуня з'явилася в тісній сукні тілесного відтінку. Тканина наряду настільки тонка, що просвічується, стає помітним: Кім не стала одягати білизну під сукню.

Шанувальники не втрималися і написали безліч теплих коментарів під постом Кім.

"Кім найкрасивіша темношкіра жінка у всьому світі 😍", "Ви настільки красиві, що важко відірвати від Вас свій погляд", "Люблю тебе, ти шалено гарна навіть без макіяжу", "Супер красуня, яких у світі дуже мало", "Неймовірна і досконала краса в одному флаконі".

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