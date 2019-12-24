Американська зірка Кім Кардашьян вирішила показати користувачам мережі, як вона готується до зйомок, але при цьому вона забула одягнути під спокусливий наряд нижню білизну
Як пише Politeka.net, зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, дружина відомого репера Каньє Уеста Кім Кардашьян відома у всьому світі. Кім прославилася в 2007 році, коли разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу про них же самих.
Кардашьян любить демонструвати різні образи, приміряти спокусливі наряди, а також використовувати різні варіанти макіяжу. Останнім часом її Instagram рясніє світлинами на яких вона постає в продуманих нарядах.
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Цього разу вона показала, який макіяж створив для неї улюблений візажист 39-річної зірки Маріо Дедіванович. Макіяж був виконаний у холодних відтінках, з допомогою таких кольорів зірка перетворилася в справжню Снігову королеву.
На декількох фото американська красуня позує в махровому халаті, сидячи на кріслі, поки стилісти чаклують над обличчям Кім. Найяскравішим фото було те, де красуня з'явилася в тісній сукні тілесного відтінку. Тканина наряду настільки тонка, що просвічується, стає помітним: Кім не стала одягати білизну під сукню.
Шанувальники не втрималися і написали безліч теплих коментарів під постом Кім.
"Кім найкрасивіша темношкіра жінка у всьому світі 😍", "Ви настільки красиві, що важко відірвати від Вас свій погляд", "Люблю тебе, ти шалено гарна навіть без макіяжу", "Супер красуня, яких у світі дуже мало", "Неймовірна і досконала краса в одному флаконі".
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