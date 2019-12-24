Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардашьян", опублікувала гаряче відео
Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.
Як передає Politeka.net, на цей раз пишнотіла модель приголомшила відвертим відео.
У своїх сторіс вона опублікувала ролик, на якому продемонструвала свою дивовижну фігуру.
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В цей раз, до вже звичного купальника додалися панчохи. Все було виконано велику чорну сітку, що підкреслювало засмаглий тон шкіри дівчини.
Хоч Анастасія і прикрила більше, ніж зазвичай, прозора "тканина" все одно не залишила простору для уяви. А природність образу надавали натуральний макіяж і розпущене волосся.
Раніше своїх сторіс вона опублікувала ролик, на якому продемонструвала свої вражаючі груди. Для відео Анастасія вибрала досить малий (в порівнянні з її розмірами) купальник у смужку, що нагадує розпис зебри. Головним убором моделі послужила широкий капелюх.
Нагадаємо, Анастасія Квітко різко стала популярною після фото в сексуально-відвертій білизні. Це принесло їй увагу передплатників, а також пропозиції від рекламодавців і фотографів.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян чоловікові загрожує розлученням.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережа.
Також Politeka писала, що Настя Каменських шокувала шанувальників безглуздим нарядом.