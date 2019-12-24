Відома модель Емілі Ратаковськи приголомшила шанувальників новим знімком, на якому з'явилася без білизни

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи затребувана модель і актриса, володарка титулу «найбажаніша жінка планети-2014». Вона має незвичайну зовнішність, яка привертає увагу з першого погляду, що не дивно, адже у моделі є ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.

Емілі розпочала вдалу кар'єру моделі ще в 14 років, її анітрохи не бентежили зйомки в нижній білизні. Крім того вона неодноразово знімалася оголеною, але і в цьому випадку Емілі абсолютно не соромиться цього. Крім того вона знімається в кліпах і є власницею бренду Inamorata.

Крім того, вона активно веде свою сторінку в Instagram, де цього разу модель опублікувала пікантний знімок. Відповідний знімок вийшов досить інтимним - на ньому вона лежить в ліжку повністю голою.

Найпотаємніші місця заховані від очей користувачів мережі, але це лише сильніше розпалює фантазію шанувальників моделі.

Шанувальники Емілі поспішили залишити свої коментарі під знімком, вони захоплювалися її зовнішністю і сміливістю.

"Ти виглядаєш мило, гарно, чудово і прекрасно", "Бажана моя..!❤️лю..!❤️", "Вітаю тебе з прекрасним роком і від усієї душі бажаю тобі і твоїй родині весь сезон відпусток", "Ти безумовно прекрасна і неймовірна красуня", "Занадто прекрасна, неможливо спокійно дивитися".

Нагадаємо, Ратаковськи похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковськи з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.