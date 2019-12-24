Известная модель Эмили Ратаковски ошеломила поклонников новым снимком, на котором появилась без белья

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски востребованная модель и актриса, обладательница титула «самая желанная женщина планеты-2014». Она имеет необычную внешность, которая привлекает внимание с первого взгляда, что неудивительно, ведь у модели течет ирландская, польская, немецкая и даже еврейская кровь.

Эмили начала удачную карьеру модели еще в 14 лет, ее нисколько не смущали съемки в нижнем белье. Кроме того она неоднократно снималась обнаженной, но и в этом случае Эмили совершенно не стесняется этого. Кроме того она снимается в клипах и является владелицей бренда Inamorata.

Кроме того, она активно ведет свою страницу в Instagram, на этот раз модель опубликовала пикантный снимок. Соответствующий снимок получился довольно интимным - на нем она лежит в постели полностью обнаженной.

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Сокровенные места спрятаны от взора пользователей сети, но это лишь сильнее распаляет фантазию поклонников модели.

Поклонники Эмили поспешили оставить свои комментарии под снимком, они восхищались ее внешностью и смелостью.

"Ты выглядишь мило, красиво, великолепно и потрясающе", "Желанная моя..!❤️лю..!❤️", "Поздравляю тебя с прекрасным годом и от всей души желаю тебе и твоей семье весь сезон отпусков", "Ты безусловно прекрасная и невероятная красотка", "Слишком прекрасная, невозможно спокойно смотреть".

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

 

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.