Відверті кадри з топ-моделлю Хайді Клум у "центрі подій" просто вразили публіку

Зірка світових подіумів не перестає дивувати публіку пікантними знімками - як професійного спрямування - що стосується її роботи, так і особистими.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Так на новому знімку артистка з'явилася взагалі без одягу, але при яскравому макіяжі. Зірка сцени ніжиться в пінній ванні абсолютно гола. При цьому, манекенниця грайливо посміхається на камеру, повернувшись і з води визирає її стегно.

Шанувальники такий "бенкет" знаменитої красуні оцінили - пишуть в коментарях, що зірка просто фантастично бадьора у свої роки і виглядає чудово.

Також раніше на одному зі своїх фото зірка подіумів постала напівоголеною. Жінка в джинсах, відвернулася від фотографа. Видно, що у моделі повністю голі груди. Завершують такий образ лише босоніжки на шпильці. Клум комусь яскраво посміхається, при цьому біля її ніг знаходиться чоловік.

Відомо, що зірка позувала в компанії стиліста Роба Зангарди.

За день пост зібрав понад 70 тисяч лайків та коментарів. Шанувальники захопилися зовнішність жінки, написавши масу компліментів.

Також раніше модель показала себе в кращі роки. Хоча, точно ніхто не може сказати - коли зіркова манекенниця виглядала краще - в молодості на самому піку своєї запаморочливої ​​кар'єри або ж зараз - коли вона вже вкотре вийшла заміж за молодого красеня і на повну відривається з друзями, працює, словом, живе повним життям.

На старому-новому опублікованому фото Хайді показала свої жіночні форми і струнку фігуру в цілому. Показала, зокрема, частково і груди без білизни. У білому «рокерском» топі, з оголеним животом, стильною стрижкою - вразила публіку в мережі, шанувальники дізналися молоду і прерасно Хайді Клум на фото.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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