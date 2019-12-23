Откровенные кадры с топ-моделью Хайди Клум в "центре событий" просто поразили публику

Звезда мировых подиумов не перестает удивлять публику пикантными снимками - как профессионального направления - касающийся ее работы, так и личными.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так на новом снимке артистка предстала вообще без одежды, но при ярком макияже. Звезда сцены нежится в пенной ванне абсолютно голая. При этом, манекенщица игриво улыбается на камеру, повернувшись и обнажив из воды свое бедро.

Поклонники такой "пирует" знаменитой красавицы оценили - пишут в комментариях, что звезда просто фантастически бодра в свои годы и выглядит превосходно.

Также ранее на содном из своих фото 46-летняя немка предстала полуобнаженной. Женщина в джинсах, отвернулась от фотографа. Видно, что у модели полностью голая грудь. Завершают такой образ лишь босоножки на шпильке. Клум кому-то ярко улыбается, при этом у ее ног находится мужчина.

Известно, что звезда позировала в компании стилиста Роба Зангарди.

За день пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев. Поклонники восхитились внешность женщины, написав массу комплиментов.

Также раньше модель показала себя в лучшие годы. Хотя, точно никто не может сказать – когда звездная манекенщица выглядела лучше – в молодости на самом пике своей головокружительной карьеры или же сейчас – когда она уже в который раз вышла замуж за молодого красавчика и во всю продолжается резвиться с друзьями, работать, словом, живет полной жизнью.

На старом-новом опубликованном фото Хайди показала свои женственные формы и стройную фигуру в целом. Показала, в частности, частично и грудь без белья. В белом «рокерском» топе, с оголенным животом, стильной стрижкой – поразила публику в сети, поклонники узнали молодую и прерасную Хайди Клум на фото.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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