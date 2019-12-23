Дочки відомого бізнесмена Романа Абрамовича 23 роки і вона володарка пишних жіночих форм

Софія Абрамович дочка бізнесмена Романа Абрамовича порадувала своїх шанувальників новими фото.

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості.

Софія дочка Романа Абрамовича і його другої дружини Ірини - блондинка живе в Великобританії, вона дипломований спеціаліст з менеджменту і маркетингу. У вільний час любить проводити час біля басейну і активно заната роботою з кіньми, бере участь у змаганнях з кінного спорту.

Іноді молода дівчина поститт відверті фото з відпочинку. Цього разу 23-річна блондинка покала себе в яскравому міні. При цьому видно частину грудей знаменитості та її ноги, а також обриси фігури:

«Одного разу я спробувала лак для сяйва і укладання волосся», - жартівливо вона підписала фото, де її волосся зігнув вітер.

Незважаючи на те, що дівчина живе в Об'єднаному королівстві ще з 2003 року, серед її прихильників в мережі маса російськомовних.

Раніше донька політика Михайла Добкіна Алла Добкіна порощалась з люксовим відпочинком в ОАЕ і наостанок, так би мовити, вирішила запостити парочку відвертих кадрів з курорту.

На нових фото дочка свого відомого батька позує в роздільному модному купальнику і білій накидці. Вона показалася на відео "слоумоушен" з розпущеним волоссям - покрутилася під пісню Алли Пугачової "Позови меня".

Шанувальники і друзі з близькими нахвалюють привабливу молоду жінку:

«Сама сек**альна!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала у коментарі дочки її мама Алла.

«Красатулька Ви😍»

«Слова пісні Пугачової)»

«Чарівний знімок☀👍»

Нагадаємо, ледь одягнена Алла Добкіна змусила скандального тата переживати: несподіване фото

Як повідомляла Politeka, пишногруда дочка Добкіна показала свого маленького серцеїда, особисті фото: «одна особа»

Також Politeka писала, що гаряча Добкіна посвітила пишними грудьми: "Хочеться уваги...", пікантні кадри