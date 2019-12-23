Дочери знаменитого бизнесмена Романа Абрамовича 23 года и она обладательница пышных женских форм

Софья Абрамович дочь бизнесмена Романа Абрамовича порадовала своих поклонников новым фото.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Софья дочь Романа Абрамовича и его второй жены Ирины - фигуристая блондинка живет в Великобритании, она дипломированный специалист по менеджменту и маркетингу. В свободное время любит проводить время у бассейна и активно заната работой с лошадьми, участвует в соревнованиях по конному спорту.

Иногда молодая девушка поститт откровенные фото с отдыха. На сей раз 23-летняя блондинка покала себя в ярком мини. При этом видна часть груди знаменитости и ее ноги, а также очертания фигуры:

«Однажды я попробовала лак для сияния и укладки волос», - шутливо подписала она фото, где ее волосы изогнул ветер.

Несмотря на то, что девушка живет в Объединенном королевстве еще с 2003 года, среди ее поклонников в сети масса русскоговорящих.

Ранее, дочь политика Михаила Добкина Алла Добкина порощалась с люксовым отдыхом в ОАЭ и напоследок, так сказать, решила запостить парочку откровенных кадров с курорта.

На новых фото дочь своего известного отца позирует в раздельном модном купальнике и белой накидке. Она показалась на видео "слоумоушен" с распущенными волосами - покрутилась под песню Аллы Пугачевой "Позови меня".

Поклонники и друзья с близкими нахваливают привлекательную молодую женщину:

«Самая сек**альная!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала в комментарии дочери ее мама Алла.

«Красатулька Вы😍»

«Слова песни Пугачевой)»

«Очаровательный снимок☀👍»

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

Как сообщала Politeka, пышногрудая дочь Добкина показала своего маленького сердцееда, личные фото: «одно лицо»

Также Politeka писала, что горячая Добкина посветила пышной грудью: "Хочется внимания...", пикантные кадры