Белла Хадід зовсім нещодавно розлучилася з бойфрендом, але невідомі знімки постійно з'являються в мережі

Топ-модель і найкрасивіша жінка 2019 року Белла Хадід вийшла на публіку у відвертому вбранні, він зовсім не приховав її ідеальних форм

Як повідомляє Politeka.net, Белла Хадід є однією з найуспішніших моделей в світі. З нею бажають працювати багато іменитих модельєрів в світі. За свою недовгу модельну кар'єру 23-річна красуня встигла попрацювати з Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria’s Secret.

Вона часто виставляє свої знімки в блозі Instagram, кожен такий кадр отримує безліч компліментів від користувачів мережі, які возвеличують красу супермоделі.

Цього разу на сторінці фан-клубу Белли в Instagram з'явилося кілька провокаційних кадрів на яких модель з'явилася в компанії Эйбела Тесфайе.

До недавнього часу дівчина зустрічалася з канадським співаком The Weekend (Эйбел Тесфайе), якого вона нібито відбила в минулому у Селени Гомес. Парочка з'являлася на різних заходах разом, але кілька днів тому стало відомо про їх раставання.

Фанати не змогли звикнути до цього, тому публікують їх останні спільні знімки. На одному зі знімків парочка позує на червоній доріжці, Эйбел цілує Беллу в щічку і обнімає красуню за талію. На Беллі спокуслива сукня з глибоким декольте на тонких бретелях, яка чудово сидить на ідеальній фігурі красуні.

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