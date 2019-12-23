Белла Хадид совсем недавно рассталась с бойфрендом, но неизвестные снимки постоянно появляются в сети

Топ модель и самая красивая женщина 2019 года Белла Хадид вышла на публику в откровенном наряде, он совершенно не скрыл ее идеальных форм

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид является одной из самых успешных моделей в мире. С ней желают работать многие именитые модельеры в мире. За свою недолгую модельную карьеру 23-летняя красавица успела поработать с Chanel, Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, Victoria’s Secret.

Она часто выставляет свои снимки в блоге Instagram, каждый такой кадр получает множество комплиментов от пользователей сети, которые восхваляют красоту супермодели.

В этот раз на страничке фан-клуба Беллы в Instagram появилось несколько провокационных кадров на которых модель появилась в компании Эйбела Тесфайе.

До недавнего времени девушка встречалась с канадским певцом The Weekend (Эйбел Тесфайе), которого она якобы отбила в прошлом у Селены Гомес. Парочка появлялась на разных мероприятиях вместе, но несколько дней назад стало известно о их раставание.

Фанаты не смогли привыкнуть к этому, поэтому публикуют их последние общие снимки. На одном из снимков парочка позирует на красной дорожке, Эйбел целует Беллу в щечку и приобнимает красавицу за талию. На Белле соблазнительное платье с глубоким декольте на тонких бретельках, которое прекрасно сидит на идеальной фигуре красотки.

Напомним, самая красивая модель планеты в одном белье раскинула ноги перед зеркалом.

Как ранее сообщала Politeka, самая красивая модель в мире похвасталась прелестями без одежды.

Также Politeka информировала, что самая красивая модель в мире подразнила соблазнительными формами.