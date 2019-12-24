Відома шведська модель, ангел бренду "Victoria’s Secret" Келлі Гейл опублікувала досить провокаційні фото

Ангел оприлюднила знімки з джакузі з блакитною водою, пише Рoliteka.net. Модель з'явилася в яскравому крихітному бікіні, яке ледь прикрило її інтимні місця. Дівчина насолоджувалася дозвіллям на яхті, попиваючи в чистій воді коктейль. Від задоволення Келлі навіть прикрила очі і розставила ноги, взагалі: "Нічого собі поза!"

Не можна звернути увагу на прекрасну фігуру дівчини - сталевий прес і довгі стрункі ніжки.

Образ доповнили стильні помаранчеві окуляри.

"Немає більше роботи у 2019 році, ура! 🍸", - написала в пості Келлі.

Майже за добу пост моделі "Victoria’s Secret" зібрав понад 56 тисяч лайків. Варто відзначити, що всього на Гейл підписано більше мільйона користувачів.

Фанати засипали зірку компліментами.

Раніше ми писали, що колишня модель "Victoria’s Secret", Розі Хантінгтон-Уайтлі, постала перед публікою в зеленуватого відтінку бра і «низі» постільного комплекту. Білизна декорована мереживом чудово сіло на стрункій фігурі моделі.

Обличчя британки наскільки пізнавано і дуже любляче багатьма в світі, що її публікації в соцмережах набирають тисячі і тисячі «лайків» в лічені хвилини. Візитною карткою екс-ангела Victoria’s Secret в модному світі стало саме її обличчя – пухкі губи, акуратний носик і вузковаті блакитні очі.

Раніше повідомлялося, що ангел "Victoria’s Secret", Бріджит Малкольм, показала себе у ванній в одних трусах, оголені груди злегка прикрила руками.

Фото набрало багато лайків і захоплених коментарів. І не дивно, Бріджит Малкольм дійсно прекрасна.

Раніше повідомлялося, що манекенниця "Victoria’s Secret" Белла Хадід показала свою струнку фігуру в мереживній білизні. Пікантності опублікованого кадру знаменитості надали тіні і тьмяне світло – зі склянкою, цілком можливо, що «міцного» - молода красуня вільно зійшла за образ ідеальної «особистої» фантазії для багатьох представників протилежної статі.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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