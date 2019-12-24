Известная шведская модель, ангел бренда "Victoria’s Secret" Келли Гейл опубликовала довольно провокационные фото

Ангел обнародовала снимки из джакузи с голубой водой, пишет Рoliteka.net. Модель предстала в ярком крохотном бикини, которое едва прикрыло ее интимные места. Девушка наслаждалась времяпрепровождением на яхте, попивая в чистой воде коктейль. От удовольствия Келли даже прикрыла глаза и расставила ноги, в общем: "Ничего себе поза!"

Нельзя обратить внимание на прекрасную фигуру девушки - стальной пресс и длинные стройные ножки.

Образ дополнили стильные оранжевые очки.

"Нет больше работы в 2019 году, ура! 🍸", - написала в посте Келли.

Почти за сутки пост модели "Victoria’s Secret" собрал более 56 тысяч лайков. Стоит отметить, что всего на Гейл подписано более миллиона пользователей.

Фанаты засыпали звезду комплиментами.

Ранее мы писали, что бывшая модель "Victoria’s Secret", Рози Хантингтон-Уайтли, предстала перед публикой в зеленоватого оттенка бра и «низе» бельевого комплекта. Белье, декорированное кружевами прекрасно село на стройной фигуре модели.

Лицо британки насколько узнаваемо и обожаемо многими в мире, что ее публикации в соцсетях набирают тысячи и тысячи «лайков» в считанные минуты. Визитной карточкой экс-ангела Victoria’s Secret в модном мире стало именно ее лицо – пухлые губы, аккуратный носик и узковатые голубые глаза.

Ранее сообщалось, что ангел "Victoria’s Secret", Бриджит Малкольм, показала себя в ванной в одних трусах, обнаженную грудь слегка прикрыла руками.

Фото набрало много лайков и восхищенных комментариев. И не удивительно, Бриджит Малкольм действительно прекрасна.

Ранее сообщалось, что манекенщица "Victoria’s Secret" Белла Хадид показала свою стройную фигуру в кружевном белье. Пикантности опубликованному кадру знаменитости придали тени и тусклый свет – со стаканом, вполне возможно, что «горячительного» - молодая красавица свободно сошла за образ идеальной «личной» фантазии для многих представителей противоположного пола.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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