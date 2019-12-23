Анна Семенович здивувала особистими фото

Артистка продемонструвала яскраве фото в чорній майці і капелюшку. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram виконавиці.

Російська співачка Анна Семенович вирішила порадувати своїх фанатів - зробила це артистка неодноразово. По-перше, показала себе і своє головне достоїнство зблизька, по-друге, подарувала подарунки підписникам.

Що до останнього акту благодійності, ним зацікавилися тільки переможці розіграшу від Семенович, решту ж - дуже схвилював кадр, де Анна Семенович позує в піджаку, капелюсі і чорній майці з чималим декольте.

Святковий настрій, як то кажуть, забезпечено всім, хто заглядає на сторінку пишногрудої і широкої душі артистки.

Раніше ми повідомляли, Анна Семенович поділилася в мережі фото, на якому вона постала в різнобарвній шубці з кошенятами та голими ногами.

Екстраординарні рукавички і незвичайний головний убір доповнили пікантний образ. Аня сидить на високому табуреті, піднявши обидві руки вгору, її погляд опущений вниз, а на обличчі щаслива усмішка. В цілому, вийшло кокетливе й легке фото.

На іншому кадрі Семенович позує в прозорому білому платті, яке ефектно підкреслює ідеальні груди.

Нагадаємо також і про те, що 27 грудня в Луганськ прибуде цілий десант російських артистів, які плювати хотіли на українські закони.

Користувач Фашик Донецький поділився у своєму мікроблозі в Twitter афішею концерту до Днб рятувальника, який пройде 27 грудня у Луганську у Палаці культури імені Леніна.

На ній красуються Анна Семенович, групи «Білий орел» і «Дюна», які були дуже популярними в кінці 90-х-початку 2000-х.

В коментарях люди не приховували емоцій:

«- Як швидко вирахувати, у кого в мордорі немає концертів ні***? – Подивитися на афіші дири», «та х** з цими Лободами й орлами... За Дюну прикро... символ світлого дитинства... пі***си...», «Вони ще живі? Я думав, вони померли від старості», «Одна Семенович чого варто», «Мда, а колись у Луганськ приїжджав Океан Ельзи», «Ось чого так хоче кожен наросєєц».

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"

Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.