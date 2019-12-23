Анна Семенович удивила личными фото

Артистка продемонстрировала яркое фото в черной майке и шляпке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Российская певица Анна Семенович решила порадовать своих фанатов - сделала это артистка неоднократно. Во-первых, показала себе и свое главное достоинство вблизи, во-вторых, подарила подарки подписчикам.

Что до последнего акта благотворительности, то им заинтересовались только победители розыгрыша от Семенович, остальных же - очень взволновал кадр, где Анна Семенович позирует в пиджаке, шляпе и черной майке с немалым декольте.

Праздничное настроение, как говорится, обеспечено всем, кто заглядывает на страничку пышногрудой и широкой души артистки.

Ранее мы сообщали, Анна Семенович поделилась в сети фото, на котором она предстала в разноцветной шубке с котятами и голыми ногами.

Экстраординарные перчатки и необычный головной убор дополнили пикантный образ. Аня сидит на высоком табурете, подняв обе руки вверх, ее взгляд опущен вниз, а на лице счастливая улыбка. В целом, получилось кокетливое и легкое фото.

На другом кадре Семенович позирует в прозрачном белом платье, которое эффектно подчеркивает идеальную грудь.

Также напомним о том, что 27 декабря в Луганск нагрянет целый десант российских артистов, которые плевать хотели на украинские законы.

Пользователь Фашик Донецкий поделился в своем микроблоге в Twitter афишей концерта ко Днб спасателя, который пройдет 27 декабря в Луганске во Дворце культуры имени Ленина.

На ней красуются Анна Семенович, группы «Белый орел» и «Дюна», которые были весьма популярными в конце 90-х-начале 2000-х.

В комментариях люди не скрывали эмоций:

«- Как быстро вычислить, у кого в мордоре нет концертов ни***? – Посмотреть на афиши дыры», «та х** с этими Лободами и орлами... За Дюну обидно... символ светлого детства... пи***сы...», «Они ещё живые? Я думал, они умерли от старости», «Одна Семенович чего стоит», «Мда, а когда-то в Луганск приезжал Океан Эльзы», «Вот чего так хочет каждый наросеец».

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"

Как сообщала Politeka, Анна Семенович попала в больницу и напугала посланием.