Американська зірка Кім Кардашьян відома любителька полоскотати фантазію своїх шанувальників, вона знову і знову абсолютно не соромлячись, публікує відверті кадри
Як пише Politeka.net, зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, дружина відомого репера Каньє Уеста Кім Кардашьян відома у всьому світі. Кім прославилася в 2007 році, коли разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу про них же самих.
Кім є найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-TV, моделлю, а також власницею власного бренду Skims. Також вона намагається практично кожен день публікувати у своєму Instagram нові знімки з повсякденного життя. На сторінку зірки підписано понад 156 мільйонів підписників.
Зірка продовжує активно розвивати свій модний бренд, випускаючи з завидною регулярністю нову продукцію. Нещодавно вона випустила лінійку стягуючих липких стрічок Skims, з допомогою яких можна підтягнути груди. Для всіх любительок спокусливих образів, Кім створила цілком безпечний еластичний скотч, який не залишає після себе жодних слідів.
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Стрічка тримається до 12 годин. Крім того, вона водонепроникна і не пропускає піт.
Зовсім нещодавно вона знову вирішила показати користувачам мережі, як її застосувати. Тому опублікувала в Stories знімок на якому виставила свої груди без білизни, прикрившись лише піджаком. Примітно, що одну з грудей вона підняла з допомогою стрічки, а другу не стала чіпати.
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