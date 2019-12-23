Американська зірка Кім Кардашьян відома любителька полоскотати фантазію своїх шанувальників, вона знову і знову абсолютно не соромлячись, публікує відверті кадри

Як пише Politeka.net, зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, дружина відомого репера Каньє Уеста Кім Кардашьян відома у всьому світі. Кім прославилася в 2007 році, коли разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу про них же самих.

Кім є найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-TV, моделлю, а також власницею власного бренду Skims. Також вона намагається практично кожен день публікувати у своєму Instagram нові знімки з повсякденного життя. На сторінку зірки підписано понад 156 мільйонів підписників.

Зірка продовжує активно розвивати свій модний бренд, випускаючи з завидною регулярністю нову продукцію. Нещодавно вона випустила лінійку стягуючих липких стрічок Skims, з допомогою яких можна підтягнути груди. Для всіх любительок спокусливих образів, Кім створила цілком безпечний еластичний скотч, який не залишає після себе жодних слідів.

Стрічка тримається до 12 годин. Крім того, вона водонепроникна і не пропускає піт.

Зовсім нещодавно вона знову вирішила показати користувачам мережі, як її застосувати. Тому опублікувала в Stories знімок на якому виставила свої груди без білизни, прикрившись лише піджаком. Примітно, що одну з грудей вона підняла з допомогою стрічки, а другу не стала чіпати.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

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