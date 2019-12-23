Американская звезда Ким Кардашьян известная любительница пощекотать фантазию своих поклонников, она снова и снова совершенно не стесняясь, публикует откровенные кадры

Как пишет Politeka.net, звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель, жена известного рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян известна во всем мире. Ким прославилась в 2007 году, когда вместе с членами своей многочисленной семьи начала сниматься в реалити-шоу о них же самих.

Ким является самой высокооплачиваемой звездой реалити-TV, моделью, а также владелицей собственного бренда Skims. Также она старается практически каждый день публиковать в своем Instagram новые снимки с повседневной жизни. На страничку звезды подписано более 156 миллионов подписчиков.

Звезда продолжает активно развивать свой модный бренд, выпуская с завидной регулярностью новую продукцию. Недавно она выпустила линейку утягивающих липких лент Skims, с помощью которых можно подтянуть грудь. Для всех любительниц соблазнительных образов, Ким создала вполне безопасный эластичный скотч, который не оставляет после себя никаких следов.

Лента держится до 12 часов. Кроме того, она водонепроницаема и не пропускает пот.

Совсем недавно она снова решила показать пользователям сети, как ее применить. Поэтому опубликовала в Stories снимок на котором выставила свою грудь без белья, прикрывшись лишь пиджаком. Примечательно, что одну из грудей она приподняла с помощью ленты, а вторую не стала трогать.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.