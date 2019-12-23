Російський президент Володимир Путін 23 грудня прокотився на рейковому автобусі, який вперше пустили по залізничних коліях Кримського мосту

Кадрами події поділилися в телеграм-каналі 360tv.ru, передає Politeka.net. Спочатку Путіна провели в кабіну машиніста, де перед ним звітувало керівництво, відповідальне за запуск руху, а потім він на камеру усміхався у вагоні-ресторані в оточенні робочих. На думку чиновників, на новорічні свята очікується ажіотаж серед росіян, охочих потрапити на територію окупованого Криму. За їх словами, завантаження поїздів буде на рівні 73-75 відсотків.

Примітно, що на питання Путіна - чи все готово для вантажних залізничних перевезень, чиновник відповів, що так, але потім додав, що з двох лише один шлях готовий. Також Путіна предостерегли, що слід побоюватися ДТП, які можуть відбуватися на залізничних переїздах через зростаючий трафік.

"Говорили сьогодні про налагодження захисту переїзду. Побоюємося можуть відбуватися ДТП".

Раніше ми повідомляли, у Росії заявили про завершення будівництва Кримського мосту. Говорилося про те, що отримано дозвіл на його експлуатацію і готовність до прийому перших поїздів.

Так, уже сьогодні, 23 грудня, з Санкт-Петербурга в Севастополь выдвенется поїзд, шлях якого займе 43,5 години. На наступний день з Москви вирушить потяг до Сімферополя, який буде їхати 33 години.

Також ми писали, Путін перетворив аннексированный Крим у військову базу. Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Крим.реалії". Так, нещодавно у Севастополі відбулася чергова мілітарі-виставка, де місцевим жителям показали зенітно-ракетні комплекси С-400.

Крім того в розслідуванні зазначається, що до анексії Криму було до 12 тисяч російських військових, проте, починаючи з 2014 року, Міноборони РФ перекинуло на півострів всі можливі підрозділу своєї армії.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Як повідомляла Politeka, Керченський міст завалиться: Нібіру захопить частину України і вдарить по окупантам

Також Politeka писала, що экс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.