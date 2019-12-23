Французька модель Тілан Блондо, яку визнавали найкрасивішою дівчинкою у світі, виросла і показує, як зараз виглядає
18-річна дівчина активно веде свій Instagram, пише Рoliteka.net. Знімки з'являються різні, в тому числі і відвертого характеру.
Зокрема, нещодавно Тілан опублікувала фото в спортивному топі з написом "Calvin Klein". Дівчина зробила селфи біля дзеркала. Її образ завершили прикраси і пишне волосся.
Пухкі прочинені губи і красиві очі - привернули увагу користувачів мережі, які обсипали модель компліментами.
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За кілька годин пост "нагарнішої дівчинки у світі" зібрав майже 200 тисяч лайків.
"Ідеальна", "Ангел", "Чертовськи приваблива", "Прекрасне", "Не можна надивитись!", - і багато інших повідомлень отримала Блондо від зарубіжних користувачів.
Нагадаємо, нещодавно Тілан Блондо поділилася фото, зробленим у ванній кімнаті. Красуня позувала перед дзеркалом, тримаючи в одній руці зубну щітку, а в інший телефон.
Модель з'явилася в коротенькому чорному топі, який вигідно підкреслив її пишні соковиті форми, а також вузьких джинсах. При цьому погляду прихильників відкрився плоский животик дівчини.
У підписі до фото Тілан нагадала фанатам, що треба чистити зуби.
Люди прийшли в захват від ідеальної фігури моделі, а також стали жартома відповідати їй: "Окей, мам".
Раніше ми писали, що зараз 18-річна Тілан Блондо - одна з найбільш високооплачуваних юних моделей.
Кілька днів тому дівчина поділилася знімком, поставши в номері готелю. Дівчина присіла на борт розкішної ванни-джакузі, принадно вигнувши спинку і відставивши "п'яту точку".
Через освітлення на момент зйомки, здається ніби красуня в тіні, і погляду прихильників постає навіть не вона сама, а її силует.
Нагадаємо також, що Тілан Блондо опублікувала фото, зроблені у ванній кімнаті.
У кадрі вона постала в неосяжному сірому худі, в якому "потонула", з розпущеним волоссям, що впало на плечі і з мінімумом макіяжу на обличчі.
Нагадаємо, що найкрасивіша в світі дівчинка виросла, як вона виглядає зараз.
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