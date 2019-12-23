Французская модель Тилан Блондо, которою признавали самой красивой девочкой в мире, выросла и показывает, как сейчас выглядит

18-летняя девушка активно ведет свой Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Снимки появляются разные, в том числе и откровенного характера.

В частности, недавно Тилан опубликовала фото в спортивном топе с надписью " Calvin Klein". Девушка сделала селфи у зеркала. Ее образ завершили украшения и пышные волосы.

Пухлые приоткрытые губы и красивые глаза - привлекли внимание пользователей сети, которые обсыпали модель комплиментами.

За несколько часов пост "самой красивой девочки в мире" собрал почти 200 тысяч лайков.

"Идеальна", "Ангел", "Чертовски привлекательна", "Прекрасна", "Нельзя наглядеться!", - и многие другие сообщения получила Блондо от зарубежных пользователей.

Напомним, недавно Тилан Блондо поделилась фото, сделанным в ванной комнате. Красавица позировала перед зеркалом, держа в одной руке зубную щетку, а в другой телефон.

Модель предстала в коротеньком черном топе, который выгодно подчеркнул ее пышные сочные формы, а также узких джинсах. При этом взору поклонников открылся плоский животик девушки.

В подписи к фото Тилан напомнила фанатам, что надо чистить зубы.

Комментирующие пришли в восторг от идеальной фигуры модели, а также стали в шутку отвечать ей: "Окей, мам".

Ранее мы писали, что сейчас 18-летняя Тилан Блондо - одна из самых высокооплачиваемых юных моделей.

Несколько дней назад девушка поделилась снимком, представ в номере отеля. Девушка присела на бортик роскошной ванны-джакузи, пленительно выгнув спинку и отставив "пятую точку".

Из-за освещения на момент съемки, кажется будто красавица в тени, и взору поклонников предстает даже не она сама, а ее силуэт.

Напомним также, что Тилан Блондо опубликовала фото, сделанные в ванной комнате.

В кадре она предстала в необъятном сером худи, в котором "утонула", с распущенными волосами, упавшими на плечи и с минимум макияжа на лице.

Напомним, что самая красивая в мире девочка выросла, как она выглядит сейчас.

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