Спливли нові несподівані факти про батька Жанни Фріске, який днями обрушився з загрозою на продюсера Йосипа Пригожина

За словами Пригожина, психічний стан батька сімейства Фріске викликає тривогу. Нещодавно він подзвонив продюсеру і висловив на його адресу ряд погроз і образ. Зокрема він заявив, що може приїхати до продюсера з рушницею.

Як передає телеграм-канал "НеМалахов", Йосип Пригожин заявив, що раніше Володимир Фріске просив його допомогти з колишнім чоловіком Жанни Дмитром Шепелєвим, який не дозволяв йому побачитися з онуком. Пригожин здивувався цій прохання, додавши, що за цим же батько Жанни Фріске звертався до співакові Йосипу Кобзону.

Продюсер додав, що за Володимиром Фрмске потрібно наглядати. А його психічний стан викликає сумніву.

"Він і Йосипу Кобзону дзвонив. За допомогою Шепелєву звертався. Мені, здається, за ним треба дивитися. Нехай його перевірять на осудність", – заявив Йосип Пригожин.

Нагадаємо, раніше з'явилися чутки, що екс-солістка групи "Блестящие" Наталія Фріске вирішила повернутися на сцену. І нібито для цього вона буде використовувати образ сестри.

Чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин розкритикував рішення Наталії Фріске.

"Зрозуміло, що їй ніхто не може заборонити використовувати прізвище Фріске або повторити образ. Більше того, завжди знайдуться підспівувачі, які порадять це зробити, адже стати копією – це найпростіша бізнес-модель, легкий спосіб заробітку. Ось тільки замінити збіглу Жанну буде дуже складно, тому що вона оригінал, вона сама себе зробила. І по краплині вичавлювати з її популярності – це просто смішно!" – заявив тоді Пригожин.

Йосип Пригожин

Пізніше він заявив, що після цієї заяви Батько Фріске почав погрожувати йому розправою.

Нагадаємо, колишній чоловік Фріске Шепелєв наразився на жорстку критику з-за весілля з новою коханою.

А ще Politeka писала, що чоловік померлої від раку Фріске відгуляє весілля з довгоногою блондинкою.

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