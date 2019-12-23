Всплыли новые неожиданные факты об отце Жанны Фриске, который на днях обрушился с угрозой на продюсера Иосифа Пригожина

По словам Пригожина, психическое состояние отца семейства Фриске вызывает тревогу. Недавно он позвонил продюсеру и высказал в его адрес ряд угроз и оскорблений. В частности он заявил, что может приехать к продюсеру с ружьем.

Как передает телеграм-канал "НеМалахов", Иосиф Пригожин заявил, что ранее Владимир Фриске просил его помочь с бывшим мужем Жанны Дмитрием Шепелевым, который не разрешал ему увидеться с внуком. Пригожин удивился этой просьбе, добавив, что за этим же отец Жанны Фриске обращался к певцу Иосифу Кобзону.

Продюсер добавил, что за Владимиром Фрмске нужно приглядывать. А его психическое состояние вызывает сомнения.

"Он и Иосифу Кобзону звонил. За помощью по Шепелеву обращался. Мне, кажется, за ним надо смотреть. Пусть его проверят на вменяемость", – заявил Иосиф Пригожин.

Напомним, ранее появились слухи, что экс-солистка группы "Блестящие" Наталья Фриске решила вернуться на сцену. И якобы для этого она будет использовать образ сестры.

Супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин раскритиковал решение Натальи Фриске.

"Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией – это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала. И выжимать по капле из ее популярности – это просто смешно!" – заявил тогда Пригожин.

Иосиф Пригожин

Позже он заявил, что после этого заявления Отец Фриске начал угрожать ему расправой.

Напомним, бывший муж Фриске Шепелев нарвался на жесткую критику из-за свадьбы с новой возлюбленной.

А еще Politeka писала, что муж умершей от рака Фриске отгуляет свадьбу с длинноногой блондинкой.

Также Politeka сообщала, что Жанна Фриске подала голос с того света.