В мережі розгорівся скандал з-за виступу української збірної із самбо на чемпіонаті в Росії разом з терористичною «ДНР»
На це звернув увагу офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Twitter, передає Politeka.net
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Зазначено, що змагання пройшли в російській Твері.
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Як виявилося, наші спортсмени з бойового самбо брали участь разом із представниками так званої донецької народної республіки.
"В той час, коли по Україні гинуть найкращі представники нації, українські спортсмени беруть участь у змаганнях з представниками терористичної організації "ДНР" і стоять в одному з ними строю? Мінспорту, що це за де*ьмо?" – обурився військовий.
Інші користувачі мережі також обурилися поведінки збірної України.
Раніше, колишній гравець київського Динамо і збірної України Олександр Алієв висловився з приводу українських футболістів, які їдуть виступати в російський чемпіонат під час війни.
Скандальний екс-футболіст, зараз пробує свої сили в тренерській діяльності, спробував виправдати таких виконавців, не вбачаючи в їхніх вчинках нічого поганого.
При цьому аргументувати свою позицію Олександр Алієв вирішив заїждженим штампом про те, що футбол поза політикою.
«Я підтримую футболістів, які зробили такий вибір. Політика політикою, а сім'ю хто буде годувати? Нехай тоді Сабо, розкритикував Ракицького, Ордеця, Селезньова, забезпечує їх дітей.
Будь-який футболіст хоче красиво одягатися, їздити на дорогих машинах – чому вони як професіонали повинні від цього відмовлятися?
Політики повинні займатися своєю справою, а спортсмени своїм», — сказав Алієв в інтерв'ю.
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