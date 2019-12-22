Стоять в одному з ними строю

В мережі розгорівся скандал з-за виступу української збірної із самбо на чемпіонаті в Росії разом з терористичною «ДНР»

На це звернув увагу офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у Twitter, передає Politeka.net

Щоб просммотреть відео, доскролльте до кінця сторінки).

Зазначено, що змагання пройшли в російській Твері.

Як виявилося, наші спортсмени з бойового самбо брали участь разом із представниками так званої донецької народної республіки.

"В той час, коли по Україні гинуть найкращі представники нації, українські спортсмени беруть участь у змаганнях з представниками терористичної організації "ДНР" і стоять в одному з ними строю? Мінспорту, що це за де*ьмо?" – обурився військовий.

Інші користувачі мережі також обурилися поведінки збірної України.

Раніше, колишній гравець київського Динамо і збірної України Олександр Алієв висловився з приводу українських футболістів, які їдуть виступати в російський чемпіонат під час війни.

Скандальний екс-футболіст, зараз пробує свої сили в тренерській діяльності, спробував виправдати таких виконавців, не вбачаючи в їхніх вчинках нічого поганого.

При цьому аргументувати свою позицію Олександр Алієв вирішив заїждженим штампом про те, що футбол поза політикою.

«Я підтримую футболістів, які зробили такий вибір. Політика політикою, а сім'ю хто буде годувати? Нехай тоді Сабо, розкритикував Ракицького, Ордеця, Селезньова, забезпечує їх дітей.

Будь-який футболіст хоче красиво одягатися, їздити на дорогих машинах – чому вони як професіонали повинні від цього відмовлятися?

Політики повинні займатися своєю справою, а спортсмени своїм», — сказав Алієв в інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, яким чином команда потрапить на Євро-2020.

Як повідомляла Politeka, в УЄФА раніше озвучили рекордний розмір призового фонду Євро-2020.

Також Politeka писала, що УЄФА визначив країну, яка прийме Чемпіонат Європи з футболу в 2024 році.