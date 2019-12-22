Стоят в одном с ними строю

В сети разгорелся скандал из-за выступления украинской сборной по самбо на чемпионате в России вместе с террористической «ДНР»

На это обратил внимание офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Twitter, передает Politeka.net

(Чтобы просммотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечено, что соревнования прошли в российской Твери.

Как оказалось, наши спортсмены по боевому самбо участвовали вместе с представителями так называемой донецкой народной республики.

"В то время когда по Украине погибают лучшие представители нации, украинские спортсмены участвуют в соревнованиях с представителями террористической организации "ДНР" и стоят в одном с ними строю? Минспорта, что это за де*ьмо?" – возмутился военный.

Другие пользователи сети также возмутились поведению сборной Украины.

Ранее, бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев высказался по поводу украинских футболистов, которые уезжают выступать в российский чемпионат во время войны.

Скандальный экс-футболист, пробующий сейчас свои силы в тренерской деятельности, попытался оправдать таких исполнителей, не видя в их поступках ничего плохого.

При этом аргументировать свою позицию Александр Алиев решил заезженным штампом о том, что футбол вне политики.

«Я поддерживаю футболистов, которые сделали такой выбор. Политика — политикой, а семью кто кормить будет? Пусть тогда Сабо, раскритиковавший Ракицкого, Ордеца, Селезнева, обеспечивает их детей.

Любой футболист хочет красиво одеваться, ездить на дорогих машинах – почему они как профессионалы должны от этого отказываться?

Политики должны заниматься своим делом, а спортсмены своим», — сказал Алиев в интервью.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, каким образом команда попадет на Евро-2020.

Как сообщала Politeka, в УЕФА ранее озвучили рекордный размер призового фонда Евро-2020.

Также Politeka писала, что УЕФА определил страну, которая примет Чемпионат Европы по футболу в 2024 году.